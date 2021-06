Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Pétronille, femme de chambre à Bayonne en 1742 Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Pétronille, femme de chambre à Bayonne en 1742 Bayonne, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bayonne. Visite guidée : Pétronille, femme de chambre à Bayonne en 1742 2021-07-15 09:00:00 – 2021-07-15 09:45:00 Devant la maison Moulis 1 rue Port de Bertaco

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Sauriez-vous où je peux trouver « la pothicaire » par hasard ? La babillarde Pétronille a besoin de votre aide. Femme de chambre au service d’une bourgeoise bayonnaise, elle cherche partout des emplâtres de baleine ! Découvrez avec elle la vie des habitants de la ville en 1742. De nombreuses anecdotes historiques au rendez- vous…

Effectif limité. Inscription obligatoire.

