Visite guidée : Petite chapelle et Montjoie Saint-Michel à Mortain-Bocage

Visite guidée : Petite chapelle et Montjoie Saint-Michel à Mortain-Bocage, 28 avril 2022, . Visite guidée : Petite chapelle et Montjoie Saint-Michel à Mortain-Bocage

2022-04-28 – 2022-04-28 RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de 26 ans / 3€ – de 18 ans. RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de 26 ans / 3€ – de 18 ans. RV sur la place du château. Tout public. Durée 2h. Places limitées. Sur inscriptions au bureau d’information touristique de Mortain : 02 33 59 19 74. Tarifs 9€ adultes / 6€ – de 26 ans / 3€ – de 18 ans. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville