La visite vous fait remonter plus de deux-milles ans auparavant ! D'abord habitée par le peuple gaulois des Pétrocores, Périgueux connu la fondation de la ville de Vesunna vers 16 av. J.-C. Située dans l'actuel quartier de la Cité, elle abritait de larges demeures, un vaste amphithéâtre et un temple de plus de 2 hectares, avant d'être encerclée d'une muraille au IVème siècle. À travers les traces de ces édifices, votre guide se propose de vous expliquer l'importance de cette cité, ainsi que son rôle dans l'avenir de la ville.

