Visite guidée « Peinture et céramique en dialogue » Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris, 29 avril 2023, Paris.

Le mercredi 12 juillet 2023

de 14h00 à 15h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

L’accès à l’exposition est gratuit, sans réservation

Visite guidée payante, sur réservation

Visite guidée des expositions temporaires au musée Cernuschi.

Découvrez les expositions Peinture et céramique en dialogue et Kim Tschang-Yeul, la goutte et le trait, présentées par une conférencière du musée.

Du 14 avril au 30

juillet 2023, le musée Cernuschi présentera deux expositions inédites : Peintures et céramiques en dialogue. Autour des collections chinoises et japonaises léguées par Harley Preston et Kim Tschang-Yeul, la goutte et le trait.

Peinture et céramique en dialogue. Autour des collections chinoises et japonaises léguées par Harley Preston

Le parcours,

constitué de deux sections, proposera un dialogue entre d’une part les

céramiques Song et la peinture du XXe siècle pour la Chine, et d’autre

part la peinture Nihonga et la céramique Mingei pour le Japon.

Kim Tschang-Yeul, la goutte et le trait

Kim Tschang-Yeul (1929-2021) fait partie depuis des décennies des quelques peintres coréens contemporains

ayant conquis une célébrité et une reconnaissance internationale. Avec

d’autres plasticiens de sa génération, il contribue, après la guerre de

Corée (1950-1953), au bouillonnement de la scène artistique et à

l’implantation dans la péninsule d’expressions abstraites en phase avec les principaux courants de l’art occidental de l’époque.

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris

Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102038758748>mStepTracking=true

Paris Musées / musée Cernuschi