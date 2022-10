Visite guidée pédestre : un Noël en Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR Pendant 2h nous vous amènerons à la rencontre d’un patrimoine immatériel et séculaire qui fait la richesse des veillées provençales. Votre guide répondra à toutes les questions que vous vous posez sur les traditions de Noël et aussi celles auxquelles vous n’aviez pas pensé.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ

​➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Connaissez-vous la liste des 13 desserts ? Savez-vous quels sont les santons qui doivent faire partie de toute crèche provençale ? Connaissez-vous la recette du Calisson ? Et le blé de la Sainte Barbe, d’où vient-il ? Les réponses dans cette visite. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

