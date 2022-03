Visite guidée pédestre : L’oppidum d’Entremont Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Visite guidée pédestre : L’oppidum d’Entremont Départ sur le parking de l’oppidum d’Entremont 960 avenue Fernand Benoit Aix-en-Provence

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 11:30:00 Départ sur le parking de l’oppidum d’Entremont 960 avenue Fernand Benoit

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 10 Souvent, lorsque l’on souhaite faire des découvertes, le premier réflexe est de regarder vers l’horizon, vers l’inconnu, vers l’inexploré. Mais on oublie trop souvent que certaines merveilles se cachent juste sous nos yeux, là, attendant d’être révélées juste à côté de nous.



Perchée à 365m, avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, l’ancienne capitale des Salyens est une agglomération fortifiée dont l’occupation est extrêmement courte, entre 180 et 90 av.j.-C.



C’est devant les remparts que le voyage dans le temps commence. Un voyage fascinant raconté par Mylène, Arthur ou Jérôme de Secrets d’ici, guides-conférenciers et archéologues. Le parcours vous entraîne à la déambulation parmi les vestiges archéologiques qui témoignent de la vie des Salyens : remparts, îlots d’habitations, artisanat (fours à usages variés), fortifications, habitat (maisons, escaliers, etc), mais aussi des activités agricoles et industrielles (pressoirs, maies, poids de presse, etc.). Car, vous verrez, nous sommes loin de l’image de ces « barbares gaulois coupeurs de têtes », véhiculée dans les esprits ! Lors de la visite, nous lèverons le voile sur plusieurs mystères et détails bien cachés, comme ceux du grand « portique aux crânes ».



? Visite à pied

? Départ sur le parking de l’oppidum d’Entremont

? Possible en bus (ligne 11 arrêt Entremont)

? Langue : en français

? Durée : 1h30 environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

A 3km du centre ville, laissez-vous raconter les secrets de l’oppidum d’Entremont, l’ancienne capitale de pierres. Un site archéologique classé Monument Historique de grande importance et pourtant si méconnu.

https://reservation.aixenprovencetourism.com/

Souvent, lorsque l’on souhaite faire des découvertes, le premier réflexe est de regarder vers l’horizon, vers l’inconnu, vers l’inexploré. Mais on oublie trop souvent que certaines merveilles se cachent juste sous nos yeux, là, attendant d’être révélées juste à côté de nous.



Perchée à 365m, avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, l’ancienne capitale des Salyens est une agglomération fortifiée dont l’occupation est extrêmement courte, entre 180 et 90 av.j.-C.



C’est devant les remparts que le voyage dans le temps commence. Un voyage fascinant raconté par Mylène, Arthur ou Jérôme de Secrets d’ici, guides-conférenciers et archéologues. Le parcours vous entraîne à la déambulation parmi les vestiges archéologiques qui témoignent de la vie des Salyens : remparts, îlots d’habitations, artisanat (fours à usages variés), fortifications, habitat (maisons, escaliers, etc), mais aussi des activités agricoles et industrielles (pressoirs, maies, poids de presse, etc.). Car, vous verrez, nous sommes loin de l’image de ces « barbares gaulois coupeurs de têtes », véhiculée dans les esprits ! Lors de la visite, nous lèverons le voile sur plusieurs mystères et détails bien cachés, comme ceux du grand « portique aux crânes ».



? Visite à pied

? Départ sur le parking de l’oppidum d’Entremont

? Possible en bus (ligne 11 arrêt Entremont)

? Langue : en français

? Durée : 1h30 environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Départ sur le parking de l’oppidum d’Entremont 960 avenue Fernand Benoit Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-21 par