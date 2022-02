Visite guidée pédestre – les Carrières de Bibémus et Cezanne Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 15 15 A partir de 1896, Paul Cezanne plante son chevalet au milieu des pins et des rochers ocres de ces anciennes carrières de pierres. Le parcours, ponctué de reproductions gravées dans le grès émaillé, permet de comparer le motif original du peintre, particulièrement la Sainte-Victoire, aux richesses de ce site préservé.



De juin à septembre, le site des carrières de Bibémus peut être fermé* par arrêté préfectoral en fonction des conditions météo du jour.

Se renseigner la veille au soir sur myprovence.fr/enviedebalade (Sainte-Victoire et Concors), ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé)

Parcours escarpé nécessitant une bonne mobilité et des chaussures de marche



*En cas d’impossibilité d’accéder aux carrières de Bibémus pour risque incendie, nous vous proposons un report de la visite ou un remboursement.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ

➜ Rendez vous sur le parking de Bibémus (3080 chemin de Bibémus, Aix-en-Provence), au niveau de la barrière DFCI, 15mn avant la visite.

Important : le nombre de places du parking Bibémus étant limité, nous vous vous recommandons de prendre vos dispositions. Aucun remboursement ne sera possible si vous ne pouvez pas stationner.

➜ ​Les animaux sont interdits

➜ Chaussures de marche conseillées



