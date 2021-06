Visite guidée pédestre : le village de Puyloubier Puyloubier, 26 juin 2021-26 juin 2021, Puyloubier.

Visite guidée pédestre : le village de Puyloubier 2021-06-26 10:30:00 – 2021-06-26 12:00:00 Square Jean Casanova Départ devant la mairie de Puyloubier

Puyloubier 13114

8 8 En une heure et demie, on va poudrer votre esprit d’histoires, d’anecdotes d’hier, avec pour chevalet, le Puyloubier d’aujourd’hui. Cette cité fortifiée, hors du temps, pelotonnée sur les galbes de moins en moins élevées de Sainte Victoire, va vous impressionner par son… humilité.

On vous emmène dans ce recoin douillet de Provence. Au bord de Sainte-Victoire. Tout au long de la visite, vous serez littéralement fasciné par le pouvoir envoûtant de… l’eau. Et quand l’eau vire au rosé ou au rouge, il n’est pas rare que les olives rentrent aussi en scène pour verdir la coupe. On vous fait d’ailleurs découvrir un curieux musée-bibliothèque-ancien moulin à huile du XVIe siècle.



Vous nous suivez ? On poursuit alors la virée en grimpant en douceur… Et là, l’eau tire sa révérence pour une autre des particularités de Puyloubier. La perspective. À l’ombre de l’Église romane Sainte-Marie, récemment restaurée. Pendant votre visite d’ailleurs, elle s’ouvrira rien que pour vous.

Podium Luperium. C’est son nom de scène. Ou plutôt son matricule historique. En bon français, nous pouvons traduire « La Colline des Loups ». On va vous faire une confidence, pendant toute la visite, on ne croise aucun loup (normalement). Pas même une galère. Ni même un sentiment d’inquiétude. Le seul loup peut être, allez, on vous l’avoue, c’est de se demander comment d’aussi belles rues peuvent vivre autant dans une même cité. Sans que personne ne vous en est soufflé mot.



➜ Visite à pied

➜ Véhicule obligatoire

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ

​➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence

