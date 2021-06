Visite guidée pédestre : Le village de MEYRARGUES Meyrargues, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Meyrargues.

Visite guidée pédestre : Le village de MEYRARGUES 2021-07-03 10:30:00 – 2021-07-03 12:00:00

Meyrargues Bouches-du-Rhône Meyrargues

8 8 Une visite au Pays des Merveilles avec Mylène, guide-conférencière. Vous pensiez avoir tout vu, découvert, exploré en Provence ? Les plus perchés des villages. Les plus parfumés des champs de lavande. Et Meyrargues, côté ciel, château et aqueduc, ça vous dit quelque chose ? Car Meyrargues se dévoile, au détour de son vallon, à celles et ceux qui savent apprivoiser les chemins de traverse, et qui aiment être éblouis par des petites merveilles de ci de là. En minuscule ou majuscule, en montant ou descendant, visiter les loges secrètes de Meyrargues, est à remplir dans tous vos carnets !



➜ Visite à pied

➜ Départ à l’aqueduc de Meyrargues (véhicule obligatoire)

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ

➜ Les animaux sont interdits



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence

Dans la série » Villages du Pays d’Aix » : Meyrargues de l’aqueduc au château.

https://reservation.aixenprovencetourism.com/

dernière mise à jour : 2021-06-22