Visite guidée pédestre : le village de Jouques Jouques, 14 mai 2022, Jouques.

Visite guidée pédestre : le village de Jouques Jouques

2022-05-14 – 2022-05-14

Jouques Bouches-du-Rhône Jouques

8 8 Nous vous amenons marcher au gré des ruelles de Jouques, une flânerie guidée secrète à 20min d’Aix-en-Provence.

Dès les premières secondes, vous ressentirez sous les arcades dorées, la sensation de participer à un décor de tournage de film un brin fantastique, à une onzième saison rangée dans le carton des rêves, de Game Of Thrones.

Car le soleil s’immisce, doux, taquin dans les pierres. Les traverses sont légions. L’armée d’arbres en fleurs vient à tout moment sonner la charge. Ici, la seule garnison que vous allez rencontrer s’appelle l’insouciance.

Car l’art de vivre côtoie les décors de songe. Tous dans les détails, des maisonnettes médiévales, à l’ancien pavillon d’été des archevêques d’Aix-en-Provence, aux hôtels particuliers, aux pots de fleurs indigo, rappellent que l’âme de la Provence résiste, et se poudre de rêves à celles et ceux qui prennent le temps d’y goûter.

Jouques se déguste comme une papillote que l’on défait en prenant son temps lors d’une visite guidée hors des sentiers battus avec Mylène, guide-conférencière passionnée.



➜ Visite à pied

➜ Départ devant la mairie de Jouques (véhicule obligatoire, parking gratuit à proximité).

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Dans la série « Villages du Pays d’Aix » : Jouques, la quintessence de la Provence.

Nous vous amenons marcher au gré des ruelles de Jouques, une flânerie guidée secrète à 20min d’Aix-en-Provence.

Dès les premières secondes, vous ressentirez sous les arcades dorées, la sensation de participer à un décor de tournage de film un brin fantastique, à une onzième saison rangée dans le carton des rêves, de Game Of Thrones.

Car le soleil s’immisce, doux, taquin dans les pierres. Les traverses sont légions. L’armée d’arbres en fleurs vient à tout moment sonner la charge. Ici, la seule garnison que vous allez rencontrer s’appelle l’insouciance.

Car l’art de vivre côtoie les décors de songe. Tous dans les détails, des maisonnettes médiévales, à l’ancien pavillon d’été des archevêques d’Aix-en-Provence, aux hôtels particuliers, aux pots de fleurs indigo, rappellent que l’âme de la Provence résiste, et se poudre de rêves à celles et ceux qui prennent le temps d’y goûter.

Jouques se déguste comme une papillote que l’on défait en prenant son temps lors d’une visite guidée hors des sentiers battus avec Mylène, guide-conférencière passionnée.



➜ Visite à pied

➜ Départ devant la mairie de Jouques (véhicule obligatoire, parking gratuit à proximité).

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Jouques

dernière mise à jour : 2022-01-17 par