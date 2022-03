Visite guidée pédestre de Gravelines Corps de garde de Dunkerque Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Visite guidée pédestre de Gravelines Corps de garde de Dunkerque, 24 avril 2022, Gravelines. Visite guidée pédestre de Gravelines

Corps de garde de Dunkerque, le dimanche 24 avril à 10:30

Lors de cette visite pédestre, le guide vous emmènera sur les traces du passé en longeant le rempart bâti par Charles Quint et remanié par Vauban. Une autre façon de découvrir la ville et ses bâtiments.

Gratuit – Réservation conseillée

Suivez le guide à travers la ville fortifiée pour découvrir la patrimoine de Gravelines. Corps de garde de Dunkerque 2 rue de Dunkerque Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T10:30:00 2022-04-24T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Corps de garde de Dunkerque Adresse 2 rue de Dunkerque Gravelines Ville Gravelines lieuville Corps de garde de Dunkerque Gravelines Departement Nord

Corps de garde de Dunkerque Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Visite guidée pédestre de Gravelines Corps de garde de Dunkerque 2022-04-24 was last modified: by Visite guidée pédestre de Gravelines Corps de garde de Dunkerque Corps de garde de Dunkerque 24 avril 2022 Corps de garde de Dunkerque Gravelines Gravelines

Gravelines Nord