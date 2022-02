Visite guidée pédestre : Cezanne, conquérir le siècle Aix-en-Provence, 7 mai 2022, Aix-en-Provence.

12 12 XIXème siècle, la peinture contemporaine est viciée. La France change bientôt de civilisation. L’Académie des beaux-arts lui trouve une nouvelle histoire et renoue avec l’antique ; les idées se peignent et le réel s’enfuit dans les vapeurs d’absinthe. C’est l’histoire d’un peintre qui, sous la lumière de Provence, retrouve la vue. De la race des anciens, il va décrocher la Sainte-Victoire et placer dans les Musées le dépôt de la beauté. Pour voir quelque chose, il nous faut d’abord réapprendre à regarder. Alors Cezanne nous montre comment regarder la lumière. Comprendre enfin le génie de Cezanne, c’est faire ce parcours bouleversant dans l’histoire de l’Art et de la France, une visite passionnante de notre culture générale – notre patrimoine commun, en passant par une redécouverte de notre sens de la vue, et nourrir nos intelligences. Car Paul Cezanne a découvert en scrutant le beau, comment devenir soi même !



➜ Visite à pied

➜ Départ devant la Cathédrale Saint-Sauveur, rue Gaston de Saporta

➜ Langue : français

➜ Durée : 2h environ



Réservations obligatoires auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, 20 minutes avant le départ.

