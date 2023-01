Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la petite jungle de l’Ile de Rhinau Rhinau Rhinau Rhinau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la petite jungle de l’Ile de Rhinau Rhinau, 5 février 2023, Rhinau Rhinau. Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la petite jungle de l’Ile de Rhinau 35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

2023-02-05 – 2023-02-05 Rhinau

Bas-Rhin Rhinau EUR Les saules, peupliers noirs, ormes, noisetiers, pommiers sauvages sont plus hauts et plus gros qu’ailleurs, les buissons d’églantiers, de cornouillers, d’aubépines plus denses. Des lianes de clématites épaisses comme le bras grimpent jusqu’à 35 mètres de hauteur. C’est un capharnaum touffu, impénétrable que le guide du Conservatoire des Sites Alsaciens vous fera découvrir. www.riedbleu.org C’est un capharnaum touffu, impénétrable que le guide du Conservatoire des Sites Alsaciens vous fera découvrir. Vêtements selon météo +33 3 89 83 34 10 Rhinau

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse 35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin Ville Rhinau Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau-rhinau/

Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la petite jungle de l’Ile de Rhinau Rhinau 2023-02-05 was last modified: by Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la petite jungle de l’Ile de Rhinau Rhinau Rhinau 5 février 2023 35 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin Bas-Rhin Rhinau Rhinau, Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Bas-Rhin