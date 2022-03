Visite guidée pédestre : Aix au féminin Aix-en-Provence, 8 mars 2022, Aix-en-Provence.

Visite guidée pédestre : Aix au féminin Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-03-08 14:00:00 – 2022-03-08 16:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

10 10 Laissez-vous conter les mille péripéties des femmes célèbres de la cité aux mille fontaines ! Car sur Secrets d’Ici, on aime explorer les richesses des femmes illustres d’Aix-en-Provence. Voici en exclusivité une visite guidée à Aix-en-Provence uniquement consacrée aux femmes. Marginalisées pendant des siècles, les femmes ont pourtant occupé un rôle beaucoup plus important qu’on ne le pense dans l’Histoire. Aix-en-Provence ne déroge pas à la règle : de nombreuses femmes, artistes, politiciennes, influentes ont rythmé les siècles avec vaillance et virtuosité.



Plongeons ensemble dans leur quotidien de l’époque, à travers une visite guidée aixoise riche en surprises !



➜ Visite à pied

➜ Départ de l’Office de Tourisme

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Enfin une visite dédiée aux femmes d’Aix en Provence ! Artistes ou politiciennes, on vous dira tout !

https://reservation.aixenprovencetourism.com/

Laissez-vous conter les mille péripéties des femmes célèbres de la cité aux mille fontaines ! Car sur Secrets d’Ici, on aime explorer les richesses des femmes illustres d’Aix-en-Provence. Voici en exclusivité une visite guidée à Aix-en-Provence uniquement consacrée aux femmes. Marginalisées pendant des siècles, les femmes ont pourtant occupé un rôle beaucoup plus important qu’on ne le pense dans l’Histoire. Aix-en-Provence ne déroge pas à la règle : de nombreuses femmes, artistes, politiciennes, influentes ont rythmé les siècles avec vaillance et virtuosité.



Plongeons ensemble dans leur quotidien de l’époque, à travers une visite guidée aixoise riche en surprises !



➜ Visite à pied

➜ Départ de l’Office de Tourisme

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



➜ Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-18 par