Visite guidée « Paysage urbain un regard sur le patrimoine du centre-ville » TARBES Tarbes, mardi 30 juillet 2024.

Visite guidée « Paysage urbain un regard sur le patrimoine du centre-ville » TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Ouvrez l’œil et découvrez les particularités qui façonnent l’identité du cœur de Tarbes !

Notre guide vous donne les clés d’histoire et d’architecture pour percer les secrets de la ville.

Au fil des rues et des places, les bâtiments d’architecture variée, les décors peints et les statues se mettent en scène au gré des anecdotes contées.

-> Pour acheter vos billets en ligne voir site internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme venez nous voir au 3 Cours Gambetta !

INFOS PRATIQUES

-> Réservation obligatoire / places limitées

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 10:00:00

fin : 2024-07-30 12:00:00

TARBES 3, Cours Gambetta

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Visite guidée « Paysage urbain un regard sur le patrimoine du centre-ville » Tarbes a été mis à jour le 2024-03-08 par OT de Tarbes|CDT65