Orne

Visite guidée: Pays de légendes (en famille), 14 avril 2021-14 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Visite guidée: Pays de légendes (en famille) 2021-04-14 15:30:00 – 2021-04-14 16:30:00 Mairie Chateau Allée Aloïs Monnet

Le parc du château est peuplé de petits êtres fantastiques… derrière un arbre, au détour d'un rocher ou le long d'un sentier, un lutin, un loup-garou, une fée. Les nombreuses légendes et anecdotes de Bagnoles de l'Orne Normandie et de la région se dévoilent. Départ: château, côté fontaine. Durée: 1h. Niveau de difficulté : facile. Dès 4 ans accompagné d'un adulte. Inscription avant 11h30 à l'Office de Tourisme. (min. 4 personnes / max 9)

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Mairie Chateau Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie