Visite guidée Pavillon des maquettes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montpellier.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon des maquettes

Quartier Port Marianne Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au coeur de la forêt urbaine. Samedi et dimanche à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h VISITE GUIDÉE du quartier Port Marianne et de son architecture contemporaine. Durée : 1h. Préinscription obligatoire à l’Office de Tourisme et au 04 67 60 60 60

Découverte du quartier Port Marianne et de ses architectures contemporaines.

Pavillon des maquettes Allée de la Méditerranée 34000 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00