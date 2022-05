VISITE GUIDÉE – PATRIMOINE, TRADITIONS ET MÉTIERS D’ART – AGDE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

VISITE GUIDÉE – PATRIMOINE, TRADITIONS ET MÉTIERS D’ART – AGDE Agde, 10 mai 2022, Agde. VISITE GUIDÉE – PATRIMOINE, TRADITIONS ET MÉTIERS D’ART – AGDE Agde

2022-05-10 – 2022-09-13

Agde Hérault Venez découvrir Agde, la Perle Noire de la Méditerranée, son Patrimoine, ses Traditions et ses Métiers d’Art en

partenariat avec la Mission Patrimoine Littoral de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, le Musée Agathois Jules Baudou, et les Métiers d’Art de la Communauté d’Agglomération.

> gratuit

> informations – inscriptions obligatoires (places limitées) 04 67 26 94 12

