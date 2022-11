Visite guidée – Patrimoine religieux, 4 février 2023, .

Visite guidée – Patrimoine religieux



2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 12:00:00

EUR 2 Un samedi par mois, les 3A proposent une découverte originale d’Argenton Château avec une visite guidée thématique: 4 février »Patrimoine religieux », 4 mars » Parcs et espaces naturels du côté d’Hautibus », 1 avril »Demeures et monuments d’exception », 6 mai »La voie du Tramway des Deux-Sèvres », 3 juin »Parcs et espaces naturels du côté de l’oncle Georges ».

