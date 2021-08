Bagnères-de-Bigorre Musée Salies Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Visite guidée « Patrimoine Pyrénées » Musée Salies Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

**Musée de la vie quotidienne dans les Pyrénées** – 7 boulevard Roland Castells (rdc du musée Salies) Deux visites guidées 15h30 et 16h30 Présentées par Benoit Cognac

Sous le péristyle, au rdc du musée

Visite guidée sur le patrimoine pyrénéen Musée Salies place des thermes, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

