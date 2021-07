Blois Stand Ville d'Art et d'Histoire Blois, Loir-et-Cher Visite guidée – Patrimoine ligérien Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Visite guidée – Patrimoine ligérien Stand Ville d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021, Blois. Visite guidée – Patrimoine ligérien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Stand Ville d’Art et d’Histoire Lieu de départ communiqué lors de la réservation

Visite en bord de Loire : son histoire mais aussi ses nombreuses ressources. Venez découvrir la relation presque fusionnelle entre la ville et la Loire du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

