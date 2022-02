Visite guidée : patrimoine juif à Saint-Esprit Bayonne, 18 février 2022, Bayonne.

Visite guidée : patrimoine juif à Saint-Esprit Rue du Fort Rail bayonnais Bayonne

2022-02-18 – 2022-02-18 Rue du Fort Rail bayonnais

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dès la fin du 16e siècle, des juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent dans le faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Cette communquté a marqué l’histoire et le patrimoine de la ville. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez les portes de la synagogue.

Effectif limité. Inscription obligatoire. Visite guidée soumise à la présentation du passe sanitaire. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

+33 5 59 46 09 00

Rue du Fort Rail bayonnais Bayonne

