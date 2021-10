Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas VISITE GUIDEE PATRIMOINE ET METIERS D’ART : LE METAL Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

VISITE GUIDEE PATRIMOINE ET METIERS D’ART : LE METAL Pézenas, 12 novembre 2021, Pézenas. VISITE GUIDEE PATRIMOINE ET METIERS D’ART : LE METAL 2021-11-12 15:00:00 – 2021-11-12

Pézenas Hérault La Maison des Métiers d’Art de Pézenas organise avec une guide-conférencière des visites guidées dans son lieu, ancienne maison consulaire datant du XVIIème siècle, ainsi que des rencontres avec les créateurs de la ville dans leurs ateliers.

Un parcours de 2 heures vous donne l’opportunité de faire connaissance avec une sélection d’ateliers d’art aux savoir-faire différents mais travaillant autour d’un même thème.

Le parcours est ponctué d’explications patrimoniales et historiques sur les chemins vous y conduisant.

En novembre, sur le thème du métal, vous rencontrerez Cédric Branchu, ferronnier d’art et Olivier Dahlmann, doreur à la feuille. Sur réservation :

mireille.pinchard@ateliersdart.com | 04 67 98 16 12. Découvrez l’histoire et l’architecture de la Maison des Métiers d’Art, ancienne maison consulaire du XVIIe siècle et partez à la rencontre de Cédric Branchu, ferronnier d’art et Olivier Dahlmann, doreur à la feuille.

Visite guidée métiers d’art et patrimoine assurée par une guide-conférencière. +33 4 67 98 16 02 La Maison des Métiers d’Art de Pézenas organise avec une guide-conférencière des visites guidées dans son lieu, ancienne maison consulaire datant du XVIIème siècle, ainsi que des rencontres avec les créateurs de la ville dans leurs ateliers.

Un parcours de 2 heures vous donne l’opportunité de faire connaissance avec une sélection d’ateliers d’art aux savoir-faire différents mais travaillant autour d’un même thème.

Le parcours est ponctué d’explications patrimoniales et historiques sur les chemins vous y conduisant.

En novembre, sur le thème du métal, vous rencontrerez Cédric Branchu, ferronnier d’art et Olivier Dahlmann, doreur à la feuille. Sur réservation :

mireille.pinchard@ateliersdart.com | 04 67 98 16 12. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville 43.461#3.42285