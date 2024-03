Visite guidée « patrimoine et botanique » du Coudray-Macouard Jardin botanique Le Coudray-Macouard, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée « patrimoine et botanique » du Coudray-Macouard Réputée pour ses rues et ruelles fleuries et ses demeures remarquables et labellisée « 3 fleurs villes et villages fleuris », la petite cité de caractère du Coudray-Macouard participe comme chaque an… 1 et 2 juin Jardin botanique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Réputée pour ses rues et ruelles fleuries et ses demeures remarquables et labellisée « 3 fleurs villes et villages fleuris », la petite cité de caractère du Coudray-Macouard participe comme chaque année aux rendez-vous aux jardins.

Des visites guidées gratuites « patrimoine et botanique » auront lieu le samedi après-midi à partir de 15h et le dimanche à 14h30 et 16h (horaires à confirmer – voir site internet du Coudray-Macouard) au départ du jardin botanique dans le parc de la mairie. Ces visites vous permettront de découvrir ce village de charme avec son jardin botanique sur les plantes textiles et tinctoriales, ces vieilles demeures remarquables, ses caves troglodytiques, son église du XIIème et XVIIIe siècle… Elles se termineront à la seigneurie du bois et son jardin « Les plantes et l’amour ».

Un spectacle musical clôturera la journée du samedi à la seigneurie du bois que vous pourrez apprécier avec un verre à la main (buvette sur place).

Ces visites sont organisées par l’association pour la protection du patrimoine du Coudray-Macouard (APPCM).

www.lecoudray-macouard.fr

Créé en 1996 à l'initiative de «Villages et promenades botaniques en Sud Saumurois», ce jardin qui s'étend aux ruelles voisines, montre la diversité des végétaux utilisés depuis des millénaires pour produire tissus et teintures.

©Christophe Gagneux