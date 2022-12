Visite guidée : Patrimoine disparu à Montivilliers Montivilliers, 4 juin 2023, Montivilliers .

Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

2023-06-04 15:00:00 – 2023-06-04

Les dimanches du patrimoine – Proposé par le service Patrimoine de la Ville de Montivilliers.

Savez-vous qu’une halle au blé se trouvait sur l’actuelle place Abbé Pierre et que la ville était ceinturée par un mur comportant 3 portes principales ? Beaucoup de lieux nous sont connus aujourd’hui uniquement par les documents d’archives et des cartes postales anciennes. Et pourtant sur place, il reste souvent des éléments qui rappellent leur existence… A vous de les découvrir en suivant le guide.

Réservation obligatoire.

Durée : 1h30.

+33 2 35 30 96 66 https://abbaye-montivilliers.fr/

