Elbeuf Jardins de l'Hôtel de Ville Elbeuf, Seine-Maritime Visite guidée « patrimoine à vélo : Elbeuf-Martot » Jardins de l’Hôtel de Ville Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite guidée « patrimoine à vélo : Elbeuf-Martot » Jardins de l’Hôtel de Ville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Elbeuf. Visite guidée « patrimoine à vélo : Elbeuf-Martot »

Jardins de l’Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 09:30

La ville d’Elbeuf organise sa 1ère fête du vélo le dimanche 19 septembre de 11h à 18h sur la Voie sur Berges. En écho à cette Fête du vélo, partez à la découverte des patrimoines des villes d’Elbeuf, de Caudebec et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf … à vélo. Pour le retour vous emprunterez l’itinéraire de la Seine à Vélo.

Niveau facile, chaque participant doit venir avec son vélo, 10 participants max, RDV aux jardins de l’hôtel de ville.

En route pour 3h de rando-vélo guidée, entre Seine et villes … Jardins de l’Hôtel de Ville Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardins de l'Hôtel de Ville Adresse Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf Ville Elbeuf lieuville Jardins de l'Hôtel de Ville Elbeuf