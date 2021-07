Visite guidée – Partie de campagne aux villages Saint-Brieuc, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Brieuc.

Visite guidée – Partie de campagne aux villages 2021-07-23 – 2021-07-23 Eglise Sacré Coeur 5 Rue De Penthièvre

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Dans la partie Ouest de la Ville, le secteur des Villages montre encore des aspects campagnards : petit patrimoine, habitat rural et parcelles cultivées témoignent d’une ruralité toujours présente.

Venez cheminer jusqu’à Berrien et rencontrer de nouvelles arrivantes… les Alpines de la chèvrerie Isabelle et de Raphaël Alexis- Mellerin

Prévoir des chaussures adaptées.

archivesmunicipales@saint-brieuc.fr +33 2 96 62 55 22 https://archives.saint-brieuc.fr/a/12/venir-aux-archives/

