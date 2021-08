Visite guidée, Paroles d’habitants Office de tourisme du Val d’Ay, 18 septembre 2021, Lalouvesc.

Visite guidée, Paroles d’habitants

Office de tourisme du Val d’Ay, le samedi 18 septembre à 10:00

Le parcours de visite comprend : La place Marel devant la basilique observation des grands bâtiments environnants (tous d’anciens hôtels), poésie à la table d’orientation. Puis visite de la crypte (conte sur l’arrivée de Saint Régis, noël 1640), à voir le monument aux morts et survivants de la Grande guerre, le monument pour les fusillés pour l’exemple, les exvotos. Nous faisons le tour de la basilique avant de rejoindre la rue Saint Régis où nous passons devant l’office de tourisme et le musée Saint Régis sans pour autant entrer dans le musée (à faire cependant, accès libre et gratuit sur réservations à la Maison Saint Régis / idem pour le musée Esther et Félix Oudin). Petit historique du logo de Saint Régis qui a d’ailleurs été repris pour le GR 430 Chemin de Saint Régis. Nous faisons un cours passage à la chapelle Saint Régis. (histoire) Place de la fontaine : nouvelle observation des grands bâtiments environnants (anciens hôtels et commerces), Montée par la rue Sainte-Thérèse Couderc en direction du Cénacle : maison mère de la congrégation du Cénacle, histoire de sa création et de Saint Thérèse Couderc, co-fondatrice de la congrégation. L’histoire de la fabrication des chapelets est abordée à travers un témoignage de Monette Deglesne devant lles anciennes boutiques. Arrêt devant l’EHPAD (sous préaux) : situé entre les bâtiments Saint-Monique et Saint-Augustin qui accueillirent les colonies d’Oran (histoire et chant) Fontaine Saint-Régis : histoire et légende, et temps de réflexion pour les personnes qui le souhaitent. Retour par les maisons de villégiatures : témoignage familial de villegiateurs. Arrêt au-dessus de la place de lac (présentation l’histoire du Lac, de la ferme remarquable d’Abrial, et de l’abri du pèlerin). Retour à la basilique par la rue de la mairie (fresque) et des commerces À la basilique : présentation de l’histoire des églises jusqu’à la construction de la basilique “mineure” actuelle, présentation des artistes et des œuvres pour finir par la fresque des habitants et pèlerins qui ont marqué Lalouvesc.

Cette visite, organisée par l’office de tourisme, permet de découvrir les monuments du village avec la contribution des habitants: une poésie, un témoignage, une chanson.

Office de tourisme du Val d’Ay Rue Saint Jean François Régis Lalouvesc Ardèche



