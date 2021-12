Saint-Herblain Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée parmi les œuvres d’Alain Le Quernec et projections du film Colères d’affiches Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée parmi les œuvres d’Alain Le Quernec et projections du film Colères d’affiches Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 8 janvier 2022, Saint-Herblain. 2022-01-08

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui Bien connu en Bretagne mais aussi dans le monde entier, il signe des affiches politiques, sociales, culturelles et pour la santé depuis les années 70. On peut lire sur ses images ses jeux de mots et prises de positions, ses formes détournées et son économie de moyens. Sa production interroge depuis toujours la fragilité du médium. Bien connu en Bretagne mais aussi dans le monde entier, il signe des affiches politiques, sociales, culturelles et pour la santé depuis les années 70. On peut lire sur ses images ses jeux de mots et prises de positions, ses formes détournées et son économie de moyens. Sa production interroge depuis toujours la fragilité du médium. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain