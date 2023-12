Visite guidée : Paris au temps des Templiers Métro Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 28 janvier 2024

de 14h30 à 16h30

Public adolescents adultes. payant 15€/pers. -15ans : 11€/pers.

Une visite guidée originale de La Cachette de Paris sur les traces de l'histoire médiévale des anecdotes sur l'ordre le plus mythique de l'histoire. Découvrez la face cachée de Montmartre : ruelles, vignes, maisons anciennes… Sur les traces des grands noms qui hantent la butte : artistes, révolutionnaires, bohèmes, combattants, ivrognes et abbés. Montmartre, ce n'est pas que la place du Tertre et le Sacré-Coeur, c'est une histoire, une culture : un pays en soi ! Ici, c'est une visite loin des sentiers touristiques qui permet de revenir avec humour sur l'histoire mouvementée de Montmartre. Pour se replonger dans le Paris médiéval, celui du mystérieux ordre des « chevaliers » du Temple. Au 12e siècle, un ordre original apparaît en Europe : pas tout à fait moines, ni complètement soldats… Pendant près de deux siècles, son influence, sa force et son trésor ne font que grandir, jusqu'à inquiéter les plus puissants. Serviteurs gênants de l'Église et du Roi, qu'est-il arrivé aux Templiers de Paris ? Où vivaient-ils ? Comment fonctionnaient-ils ? Que disent-ils de la société parisienne du Moyen-Âge ? Plus de 700 ans après que l'ordre est parti en fumée : que reste-t-il des Templiers à Paris ? Cette visite centrée sur les Templiers parisiens permettra d'aborder de nombreux thèmes en lien avec le Moyen-Âge et même les siècles suivants. Départ du Métro Temple (of course). Inscription obligatoire ici.

