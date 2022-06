Visite guidée parents-enfants de l’exposition, 7 juillet 2022, .

2022-07-07 – 2022-07-07

En famille, venez admirer les créations de la couturière et costumière Rita Tataï, réunies sous la marque de vêtement Geht’s In, s’inspirant du costume alsacien traditionnel. Des pièces anciennes, issues, pour la plupart, des collections du Musée, vous permettront de découvrir la richesse des motifs et des décors des vêtements traditionnels du Pays de Hanau.

En compagnie de Mélanie Le Hir, chargée de pédagogie, dépoussiérez votre vision du costume alsacien !

Exposition « Inspiration Alsace » visible jusqu’au 23 octobre 2022.

À partir de 6 ans

Durée : 1h

Tarif : Gratuit

Places limitées. Réservations au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Lieu : Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller

