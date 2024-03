Visite guidée : parcours des plantes parfumées Jardin botanique de Vauville La Hague, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée : parcours des plantes parfumées Visite guidée dédiée aux espèces parfumées en compagnie d’Eric Pellerin, petit-fils du parfumeur/créateur du jardin botanique. 1 et 2 juin Jardin botanique de Vauville 9,5€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00 Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 - 2024-06-02T17:30:00+02:00

Jardin botanique de Vauville 1 route du Thôt, Vauville, 50440 La Hague La Hague 50440 Manche Normandie 02 33 10 00 00 https://www.jardin-vauville.fr/ B1

© Eric Pellerin