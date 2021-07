Paris Cité internationale universitaire de Paris Paris Visite guidée « Parcours architectural » Cité internationale universitaire de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez les chefs-d’œuvre d’architecture moderne de la Cité internationale ! Véritable « laboratoire architectural » où les plus grands architectes ont expérimenté leurs théories de construction, de Le Corbusier à Laprade en passant par Claude Parent, la Cité internationale possède une diversité de styles unique au monde. A l’occasion du festival « Cet été, laissez-vous guider ! », nous vous proposons d’explorer le style moderne à travers la découverte de trois maisons : la Fondation Suisse, la Maison du Brésil et le Collège Néerlandais. La visite débute avec la Fondation Suisse réalisée par Le Corbusier en 1933, premier édifice de style moderne construit sur le site. Découvrez l’application des fameux « cinq points d’une architecture nouvelle » et explorez trois espaces intérieurs : le hall, le salon et la chambre témoin équipés d’un mobilier réalisé par Charlotte Perriand. Seconde étape de ce parcours, la Maison du Brésil, réalisée en 1959 par Le Corbusier en collaboration avec l’architecte brésilien Lucio Costa se distingue par son caractère brutaliste. Le bâtiment a été inscrit en 1985 à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Dernière étape de ce voyage, le Collège Néerlandais, est l’un des joyaux architecturaux du site. Seule réalisation de l’architecte néerlandais Dudok sur le sol français, le bâtiment a été classé au titre des Monuments Historiques en 2005. Découvrez à travers les différents espaces du bâtiment, hall et grand salon, comment la pensée architecturale de Dudok a été préservée lors de la rénovation des années 2000. Animations -> Visite guidée Cité internationale universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan Paris 75014

Contact :Cité internationale universitaire de Paris 0140785006 adrien.biguet@ciup.fr https://www.ciup.fr/l-oblique/visites-guidees/

