Visite guidée : Parcours algérien dans les collections du musée. Musée de l’institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée : Parcours algérien dans les collections du musée. Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022, Paris. Visite guidée : Parcours algérien dans les collections du musée.

Musée de l’institut du monde arabe, le samedi 14 mai à 20:15 Accès libre, sur inscription en ligne pour l’ensemble des activités de la Nuit européenne des musées à l’IMA.

Des conférencières proposeront un parcours algérien dans les collections du musée de l’IMA Musée de l’institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'institut du monde arabe Paris Departement Paris

Musée de l'institut du monde arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée : Parcours algérien dans les collections du musée. Musée de l’institut du monde arabe 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée : Parcours algérien dans les collections du musée. Musée de l’institut du monde arabe Musée de l'institut du monde arabe 14 mai 2022 Musée de l'institut du monde arabe Paris Paris

Paris Paris