Visite guidée parc, jardins et roseraie du château

Visite guidée parc, jardins et roseraie du château, 3 août 2022, . Visite guidée parc, jardins et roseraie du château

2022-08-03 17:00:00 – 2022-08-03 Une roserai jardinée de 1 300m², aux tracés inspirés des jardins réguliers à la française a été créée en 2017 dans les anciens vergers du château. A la fois collection botanique et jardin d’agrément, elle privilégie les rosiers anciens et anglais, avec plus de 450 plants différents. nRdv devant la Tour de l’Horloge. nRéservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr http://www.ville-chateau-renault.fr/ Une roserai jardinée de 1 300m², aux tracés inspirés des jardins réguliers à la française a été créée en 2017 dans les anciens vergers du château. A la fois collection botanique et jardin d’agrément, elle privilégie les rosiers anciens et anglais, avec plus de 450 plants différents. nRdv devant la Tour de l’Horloge. nRéservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville