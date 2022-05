Visite guidée Parc de la Source Château-Renault Catégories d’évènement: Château-Renault

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de la Source En compagnie d’un responsable des Espaces Verts, découvrez ce pittoresque ancien parc privé, riche en histoire et en plantations. Parc de la Source La Source, 37110 Château-Renault Château-Renault Indre-et-Loire

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:30:00

