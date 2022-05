Visite guidée par Valérie, notre guide-conférencière Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Manoir de la Possonnière Tarif : 3.00 € – gratuit pour les moins de 15 ans

Elle partagera avec vous son enthousiasme et sa passion pour ces jardins, créés en 2020, s’inspirant du style de la Renaissance. Pendant 1h15, vous serez plongés dans l’histoire et la poésie. Jardins du Manoir de la Possonnière Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir Loir-et-Cher

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:45:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:15:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:45:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:15:00

