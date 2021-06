Paris Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Visite guidée par une conservatrice de l’exposition » Hommage à Notre-Dame de Paris. La flèche et ses sculptures » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Cité compte parmi ses collections une maquette datant d’avant la restauration de Viollet-le-Duc et une maquette de la charpente de la flèche détruite dans l’incendie. Depuis cet effroyable événement la Cité a le privilège d’héberger notamment des pièces originales telles que le Coq de la Flèche ou encore les sculptures des apôtres restaurées ; l’occasion de redécouvrir l’histoire et l’architecture de ce joyau patrimonial et faire un point sur l’actualité de la restauration !

Réservation sur place – Point de rendez-vous dans le Hall du musée. Des mesures sanitaires sont mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00

