Place Aristide Briand (Vestiges du Coucou départ visite ), le samedi 18 septembre à 15:00

Quand le train en route pour Lyon s’arrêtait en gare de Terrenoire… C’était, il y a longtemps, à l’époque du Coucou.

Vestiges du Coucou Départ visite : place Aristide Briand, Terrenoire, Loire. Visite limitée à 60 personnes

L’espace archéologique Forez-Jarez, vous propose de redécouvrir les vestiges de cette ancienne voie de chemin de fer industrielle (transport du charbon et de l’acier) Place Aristide Briand (Vestiges du Coucou départ visite ) place Aristide Briand, Terrenoire 42100 Saint-Etienne Saint-Étienne Grange Du Bois Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

