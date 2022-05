Visite guidée par les propriétaires Les Jardins de Sardy Vélines Catégories d’évènement: Dordogne

Vélines

Visite guidée par les propriétaires Les Jardins de Sardy, 3 juin 2022, Vélines. Visite guidée par les propriétaires

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins de Sardy

Visite par les propriétaires avec introduction par une promenade dans la cour des senteurs à la découverte de nombreuses plantes odorantes (adaptée selon les conditions sanitaires en vigueur) et présentation depuis le point de vue principal des choix paysagers et de l’histoire des jardins. Présentation de l’architecture de la bâtisse.

Entrée : 5€, gratuit pour les enfants et les étudiants.

Découverte du domaine en compagnie des propriétaires. Les Jardins de Sardy 7 route de Sardy, 24230 Vélines, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Vélines Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

