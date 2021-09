Saint-Mamert-du-Gard Mairie Gard, Saint-Mamert-du-Gard Visite guidée par les élus Mairie Saint-Mamert-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Mamert-du-Gard

Visite guidée par les élus Mairie, 19 septembre 2021, Saint-Mamert-du-Gard.

Mairie, le dimanche 19 septembre à 10:00

Venez visiter la mairie en compagnie des élus : l’exposition archéologique, la salle du Conseil, les bureaux de Mme le Maire et des adjoints, le petit escalier secret, le balcon qui donne sur la place.

Entrée libre

Mairie Place de la Mairie 30730 Saint-Mamert-du-Gard

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

