Description longue : **Visite commentée** (50 minutes) **par le propriétaire**, des extérieurs, du RDC du château, et du bâtiment des écuries. Le château est un **exemple remarquable de l’architecture militaire de la fin du Moyen-Age** dans le Quercy. Agrandi à la fin du 16ème, il possède encore des **écuries monumentales et fortifiées**, voûtées au RDC, s’inscrivant dans son système de défense, et rare exemple de cette époque en France. Il fut édifié par la puissante famille des _**Ricard de Gourdon de Genouillac**_. Au début de la construction, **_Jeanne de Rassiols dame de Vaillac_** est la propre Grand-Mère de **_Galiot de Genouillac_**, Grand Maître de l’Artillerie sous François Ier, Grand Ecuyer de France.

4€ adulte, gratuit personnes en situation de handicap et -18 ans

Visite du château (XVe-XVIIe siècle), avec corps de logis, chapelle castrale, écuries monumentales fortifiées (XVIe), l'ensemble flanqué de 9 tours, installé sur terrasse surplombant le village.

