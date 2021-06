Sernhac Oppidum du Marduel Gard, Sernhac Visite guidée par » Des Pousses & Des Pierres » Oppidum du Marduel Sernhac Catégories d’évènement: Gard

Sernhac

Visite guidée par » Des Pousses & Des Pierres » Oppidum du Marduel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sernhac. Visite guidée par » Des Pousses & Des Pierres »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Oppidum du Marduel

Le site archéologique du Marduel, qui a plus de 1500 ans d’histoire à vous raconter, tel le phœnix, renaitra de ses cendres à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Plus d’informations sur la page Facebook : [[https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-Pierres-482661475839282](https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-Pierres-482661475839282)](https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-Pierres-482661475839282)

Sur réservation par mail. Départ du parking de la voie verte, chemin de Sernhac à Sernhac. Longue marche hors sentier battu (absence de chemins aménagés ). Prévoir chaussures de randonnées et pantalon long

Situé sur la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, l’oppidum du Marduel, datant de l’Âge du Fer, a plus de 1500 ans d’histoire à vous raconter. Oppidum du Marduel Parking de la voie verte – Chemin de Sernhac – 30210 Sernhac Sernhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sernhac Étiquettes évènement : Autres Lieu Oppidum du Marduel Adresse Parking de la voie verte - Chemin de Sernhac - 30210 Sernhac Ville Sernhac lieuville Oppidum du Marduel Sernhac