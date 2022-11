Visite guidée : Palais Ducal Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Visite guidée : Palais Ducal

1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers

2022-12-21

Nivre 3.5 3.5 EUR Réaménagé à la fin des années 80, l’ancien château des seigneurs de Nevers devenu Palis de Justice au XIXème siècle, témoigne de l’évolution architecturale du Moyen Age vers la Renaissance.

Mercredis 21 et 28 décembre à 15h.

A partir de 12 ans.

Durée : 1h30.

Tarifs : 7€, demi-tarif : 3.50€, gratuit moins de 6 ans.

Inscription sur culture.nevers.fr museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-le-palais-ducal-rdv-au-musee/ Nevers

