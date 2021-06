Mondeville Ancien site SMN - Mémoire et Patrimoine Calvados, Mondeville Visite guidée « Ouvriers d’ici et d’ailleurs » – la Société Métallurgique de Normandie et la cité industrielle du Plateau Ancien site SMN – Mémoire et Patrimoine Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Lors de cette visite guidée accompagnée de témoins, partez à la découverte du Plateau, cité industrielle de la Société Métallurgique de Normandie, sur les traces des femmes, des hommes et des enfants qui ont fait son Histoire. Vous y découvrirez comment l’usine fonctionna grâce à des ouvriers issus d’une trentaine de nationalités différentes, comment ils parvenaient à vivre ensemble et ce qu’il reste encore aujourd’hui de ces « normands de tous pays ». En attendant votre visite, visionnez un reportage de France 3 Normandie de 2016 avec des membres de notre association à ce sujet : [https://www.youtube.com/watch?v=g6aDeYqkQuo](https://www.youtube.com/watch?v=g6aDeYqkQuo)

Inscription obligatoire par téléphone lors duquel le lieu précis du départ de la visite vous sera donné.

La Société Métallurgique de Normandie fonctionna grâce à des ouvriers issus d’une trentaine de nationalités différentes. Découvrez leurs histoires dans une visite guidée avec des témoins ! Ancien site SMN – Mémoire et Patrimoine Rue de l’hôtellerie, 14120 Mondeville Mondeville Le Plateau Calvados

