Visite découverte et visite libre : Les nouveautés 2022 Visite guidée Le Pont Moulin-Joly reconstitué à partir d’archives de l’ancien parc du graveur paysagiste et académicien Watelet illustre la nouveauté des Jardins anglo chinois au XVIIIe siècle. Etrangement cet académicien nous fait découvrir, par l’intermédiaire des missionnaires en Chine, le jardin de Sima Guang. La Hutte de Sima Guang et le Pavillon de la Clarté Céleste invitent successivement à un voyage dans la Chine Ancienne. Thématique 2022 des Rendez vous aux Jardins : Face au changement climatique la place de l’eau dans les Jardins du Loriot est centrale et son nouveau système d’irrigation et d’arrosage s’efforce de répondre à ce défi. En visite libre : La forêt de la Princesse Lune : Parcours ludique en 6 stations illustrées du plus vieux conte japonais : Le conte du coupeur de Bambou Le Jardin de Java : Les stupas de Borobudur entourent un Bouddha couché. Les bassins des nymphéas : hommage à Monet et Clemenceau Expo Monet en Asie du Sud sous les auspices des Oies et Garudas… Les Jardins de Bali et de Birmanie Les aventures entrecroisées de 8 chasseurs de plantes et d’Alexandra David Neel dans l’Himalaya : 8 moulins à prières vous racontent leurs intrépides aventures et vous invitent à admirer quelques unes des plantes qu’ils ont collectées

Adulte : 7 €, 13 à 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapées : 5,5 €, jeunes 5 à 12 ans : 3 €. Moins de 5 ans gratuit.

L’esprit novateur des jardins paysagers du XVIIIe siècle sollicite l’imaginaire du visiteur, Kiosques “chinois” et flore venue d’Asie invitent au rêve et à la découverte.

