Visite guidée ou libre de ce musée, consacré à la « tragédienne de la chanson » Château de Darney – Musée Damia, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Darney.

### Visitez le musée DAMIA au château de Darney et découvrez la vie de Maryse Damien, cette artiste internationale des années 1930-1950. Tout au long de votre visite, vous en apprendrez davantage sur cette artiste adulée durant l’entre-deux-guerres. Chanteuse et comédienne, elle a eu quelques rôles marquants au cinéma et fit une tournée au Japon. Parmi ses titres les plus connus : _Les goélands_, _La guiguette a fermé ses volets_. Durant votre visite vous verrez, dans deux salles du musée, son mobilier, ses effets personnels, ainsi que des tableaux et photographies.

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites en fonction du nombre de visiteurs présents. Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Château de Darney – Musée Damia 14 rue Stanislas, 88260 Darney Darney Vosges



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00