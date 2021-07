Luttange Château de Luttange Luttange, Moselle Visite guidée ou libre dans ce château du XIIIe siècle, transformé au cours des siècles Château de Luttange Luttange Catégories d’évènement: Luttange

Moselle

Visite guidée ou libre dans ce château du XIIIe siècle, transformé au cours des siècles Château de Luttange, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Luttange. Visite guidée ou libre dans ce château du XIIIe siècle, transformé au cours des siècles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Luttange Entrée libre

Pénétrez dans cette bâtisse, afin de voir le travail de rénovation réalisé par nos bénévoles depuis 50 ans. Diverses expositions seront visibles dans les salles ouvertes au public. Château de Luttange 9 Place du Château, 57935 Luttange Luttange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Luttange, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Luttange Adresse 9 Place du Château, 57935 Luttange Ville Luttange lieuville Château de Luttange Luttange