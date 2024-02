Visite guidée Orthez, cité médiévale Office de tourisme Orthez, lundi 15 juillet 2024.

Visite guidée Orthez, cité médiévale Office de tourisme Orthez Pyrénées-Atlantiques

Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, profitez de la visite pour découvrir en accès libre l’intérieur du Château Moncade et la terrasse qui offre une vue imprenable sur la ville et ses toits béarnais . Laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments dont le Pont Vieux, bel ouvrage fortifié et emblème de la ville. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 10:30:00

fin : 2024-07-15 12:30:00

Office de tourisme 1 rue des Jacobins

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@coeurdebearn.com

