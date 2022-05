Visite guidée : Orthez, cité médiévale

Visite guidée : Orthez, cité médiévale, 26 septembre 2022, . Visite guidée : Orthez, cité médiévale

2022-09-26 14:30:00 – 2022-09-26 16:30:00 3 EUR Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux. Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux. Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux. dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville